Два рецидивиста расплачивались фальшивыми банкнотами

Два уроженца одной из бывших союзных республик обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Ранее они были судимы за тяжкие преступления против здоровья и собственности. Как сообщает СУ СК, граждане 1985 и 1990 года рождения закупили поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей и отправились в турне по региону. Они стали поочерёдно расплачиваться за покупки липовыми деньгами. При этом они приобретали товар стоимостью до 300 рублей, получая сдачу настоящими банкнотами.

Такой размен они произвели в разных торговых точках на территории Вологды, Грязовца, Сокола, в поселках Майский и Семенково.

Обманутые предприниматели обратились в полицию. злоумышленников задержали. Им вменяется 9 фактов сбыта фальшивых денег. Сейчас они находятся в следственном изоляторе, фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Вскоре они предстанут перед судом