Опять двадцать пять: выведут ли школьников на дистанционку?

Елена Рябова ответила на вопросы родителей в социальной сети ВКонтакте.

Многие родители обеспокоены. что школьников переведут на дистанционное обучение. Ведь не секрет, качество обучения резко падает. Правда, есть и иное мнение: "Боимся за детей: у нас в районе один врач-педиатр!" Так написал родитель из Кичменско-Городецкого района.

На эти вопросы начальник департамента образования области Елена Рябова ответила так: "На данный момент массового перевода школ на дистанционное обучение не планируется..."

Она заверила, что среди учащихся ситуация по заболеваемости ковидом "управляема и стабильна". На 10 ноября, по ее словам, на карантине находятся порядка 1 процента от всех обучающихся. Из почти 140 тысяч обучающихся заболевших ковидом в школах области лишь 15. Большая часть их - в Тотемском районе, единичные случаи есть в Череповце и Сокольском районе. Еще, около 240 человек. это контактные дети, они были в контакте, но не являются заболевшими.

Елена Олеговна сообщила, что класс отправляется на карантин на 2 недели в том случае, если в классе появился заболевший. При наличии контактных школьников учащихся выводят на самоизоляцию. "Такие меры помогают нам контролировать ситуацию!" - сообщила Елена Рябова. И обратилась к родителям: "Поверьте, нет необходимости отправлять на учебу ребенка, если он заболевает или был в контакте с заболевшими."