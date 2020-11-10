В Вологодской области молодой водитель на иномарке вылетел в кювет

Иномарка слетела с дороги в Вологодской области и разбилась. ДТП случилось в понедельник, 9 ноября, вечером. В 20:10 на 217-м километре автодороги Вологда — Медвежьегорск в Вашкинском районе "КиаРио" оказалась в кювете, 32-летний водитель автомобиля не справился с управлением. От ударов о землю на большой скорости автомобиль оказался разбит, водитель получил травмы. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в Вашкинскую центральную районную больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области.