В Вологде не работает единственный КТ-аппарат для коронавирусных больных

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Департамент здравоохранения области сообщил, что в областной столице до вечера 12 ноября не будет работать компьютерный томограф. По официальной информации, он проходит техобслуживание. Принято решение отправлять вологжан с подозрением на ковидную пневмонию на рентген.

Использовать другие КТ нельзя - недопустимо допускать пересечение зараженных и незараженных пациентов. Сообщается, что пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализируют при частоте дыхания больше 22, сатурации кислорода меньше 93, температуре выше 38,5. Мест в стационаре и медиков ограниченное количество, поэтому в больницу отправляют в первую очередь тяжелых больных, в том числе хроников.