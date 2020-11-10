В Череповце задержали хакера банкоматов

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Череповчанин обнаружил уязвимость в программном обеспечении банкоматов и начал получать с этого выгоду. В сентябре в полицию обратился представитель финансовой организации с заявлением о краже. Неизвестный вызвал технический сбой устройств и похитил таким образом 21 900 рублей.

Следователи выяснили, что "хакер" использовал несколько банковских карт и каждый раз банкомат начислял на счета по 3650 рублей. Оказалось, что в результате сбоя купюроприемника банкомат подсчитывал номиналы находившихся внутри купюр - 2000, 1000, 500, 100 и 50 рублей.

Оперативникам удалось установить личность воришки. Им оказался 30-летний череповчанин. Он признался, что использовал для кражи свою карту и карты своих знакомых. Теперь на него заведены уголовные дела по 6 эпизодам.

Кроме того, несколько приятелей задержанного тоже совершили подобные кражи. 34-летнему гражданину удалось похитить 3650 рублей, 28-летнему 7300 рублей.