Сотрудник Росгвардии помог поджечь иномарку череповчанки

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Следователи Череповца раскрыли уголовное дело по факту поджога автомобиля Рендж Ровер. ЧП произошло в августе прошлого года на улице Батюшкова. Машина стоимостью 1,7 млн рублей сгорела полностью. На месте обнаружен использованный коктейль Молотова.

Под подозрение попал темный внедорожник, который проезжал по данному адресу. Полицейским удалось отследить передвижения иномарки - машина была зарегистрирована в Московской области. Специалисты выехали в служебную командировку и выяснили точный адрес подозреваемого. При поддержке ОМОН был задержан 31-летний действующий сотрудник Росгвардии. Он оказался пособником поджога. После удалось установить и 28-летнего исполнителя преступления. Его задержали на территории Воронежской области.

На допросе подозреваемые рассказали, что совершили преступление из-за конфликта на дороге - им не понравилась манера езды сожителя потерпевшей на одной из федеральных трасс.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 3 млн рублей. Дело рассмотрит Череповецкий городской суд - мужчинам грозит до 5 лет лишения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Вологодской области.