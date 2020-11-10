В Соколе гость придушил хозяина за неряшливость

Место преступления Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Соколе возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве приятеля.

СУ СК по Вологодской области сообщил, что 4 ноября на улице Бердинка в частном доме найдено тело 42-летнего хозяина жилища. На трупе видны явные признаки насильственной смерти: механическая асфиксия, тупая травма груди с переломом ребер. Стало известно, что с погибшим последние несколько дней проживал знакомый, которого за пьянство выгнала из дома сожительница.

Свидетели рассказали, что между мужчинами произошла драка. Подозреваемый задержан. Следствие предполагает, что конфликт возник еще 2 ноября - гость обвинил хозяина в неряшливости. После драки и убийства, мужчина скрылся. Продолжается расследование дела: необходимо установить все обстоятельства произошедшего, провести экспертизы для установления механизма причинения травм.