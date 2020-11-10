В Никольске сгорел двухквартирный дом

Фото газеты Авангард, Никольский район

В городе Никольске Вологодской области вчера в 9 часов вечера возник пожар на чердаке двухквартирного одноэтажного жилого дома на улице Садовой. Пожарные в составе 9 человек и 4 единиц техники прибыли на место через 4 минуты после тревожного сигнала. Пламя было локализовано через 6 минут, горение еще через 19 минут. После, в течение полутора часов специалисты ликвидировали последствия пожара.

Площадь пожара составила 148 кв.м. Сгорело 90 кв.м кровли, все потолочные перекрытия, дощатые веранды. К счастью, никто не пострадал. Погорельцы покинули дом самостоятельно, успев вынести некоторые вещи и газовый баллон. На данный момент рассматриваются две причины ЧП: неисправность отопительной печи и аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.