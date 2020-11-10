Замруководителя администрации Белозерского района сорвал сроки и лишился должности

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Первый заместитель руководителя администрации Белозерского района Василий Шаров, по соглашению сторон, освободил свою должность. Самого руководителя (Дениса Соловьева, руководителя местной ячейки Единой России) к ответственности не привлекли. "Освобождение" связывают с сорванными сроками реконструкции стадиона в Белозерске - его так и не достроили за несколько лет.

Заместитель губернатора объяснил, что первопричиной затянувшегося строительства стало отсутствие контроля со стороны администрации района. Чиновники мало участвовали в подготовке проектной документации и технического задания, не следили за ходом проведения работ.

Об обновлении полувекового стадиона заговорили еще в 2012 году, но дело не пошло. В 2018 году правительство и Газпром заключили договор на пожертвование - реконструкцию в том числе и данного спортивного объекта. Выделили 25 444 000 рублей. За два года были проведены лишь подготовительные работы.