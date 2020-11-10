На Вологодчине за сутки +130 заболевших COVID-19

- Фото: Правительство Вологодской области

Вологодская область каждый день бьет свои же рекорды по количеству заболевших коронавирусом. По состоянию на 10 ноября за сутки зафиксировано +130 случаев коронавируса. Наибольший прирост в крупных городах, Череповецком и Великоустюгском районах. +66 зараженных в Вологде, +30 Череповец, +21 Череповецкий район, +10 Великоустюгский район, +2 Усть-Кубинский район, +1 Сямженский район. Всего 1710 активных случаев на данный момент. За все время пандемии погибло 74 вологжанина, по официальным данным.

С больничного сегодня выписали 219 человек. Вологжанам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. В регионе действует масочный режим.

Статистика по Вологде Фото: администрация города Вологды

В Вологде сегодня функционируют 5 моногоспиталей.

1. Советский проспект, 63. На лечении 299 пациентов. 36 с тяжелой формой, 10 человек находятся в реанимации на ИВЛ.

2. Северная, 15. На лечении 134 человека, 21 в тяжелом состоянии, 6 пациентов находятся в реанимации (4 на ИВЛ).

3. Благовещенская, 39. На долечивание направляются пациенты с легкой степенью.

4. Роддом на Чернышевского, 68. Помощь оказывается будущим мамам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

5. Советский проспект, 102. С сегодняшнего начинает работать новый корпус, рассчитанный на 300 мест.

Статистика по Череповцу от мэра

В Череповце моногоспитали заполнены на 78%, на лечении 507 человек. В тяжелом состоянии 44 пациента, 10 из них на ИВЛ, 31 - на кислородотерапии.

Вологжанка же пожаловалась на состояние здравоохранения. "К нему никто не подходил", - якобы врачи оставили умирать ее отца от коронавируса.