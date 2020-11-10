Памятные объекты Великой Отечественной войны появились на интерактивной карте Вологодчины

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Вологодская область попала на интерактивную карту «Я.Помню» памятных объектов Великой Отечественной войны. В регионе таких насчитывается 1071 на данный момент. Среди них места захоронений, музеи и экспозиции, вечные огни, памятники и мемориалы.

Координатор проекта «Историческая память» Павел Горчаков рассказал, что работа по сбору данных не прекращается. На данный момент проделан грандиозный труд по оцифровке объектов - многие из них расположены достаточно далеко. По каждому необходимо сделать фотографию, описать информацию, добавить координаты.

С интерактивной картой можно познакомиться на сайте япомню75.рф. Кроме того, приглашаются волонтеры, которые смогут помочь собрать сведения о памятных местах Вологодчины.