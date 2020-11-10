В ВГМХА собаки соревновались за звание лучшего пастуха

Фото ВГМХА

На базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА в минувшие выходные прошли соревнования по пастушьей службе «Вологодская пастораль — 2020». Собаки самых разнообразных пород, от овчарок до вельш-корги-пемброк и даже шпицев, выполняли упражнения с отарой из 5-15 овец.

Фото ВГМХА

Участники соревнований показывали свои пастушьи навыки: пёсики собирали овец и перегоняли, указывая направление. Кроме того, необходимо было выполнить задания, причиняя минимальный стресс овцам — допускалось лишь пощипывание. Победители имеют все шансы оставить большое потомство, — сообщает пресс-служба Вологодской ГМХА.