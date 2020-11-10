В Череповце из-за проблем с микроволновкой загорелась квартира

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В городе металлургов микроволновая печь стала причиной пожара. ЧП произошло в понедельник 9 ноября в 6 вечера. В доме №118 по улице Ленина вспыхнула двухкомнатная квартира на 4 этаже пятиэтажки.

Пресс-служба МЧС сообщила, что огонь возник из-за неисправности бытовой техники. Жилая площадь оказалась полностью закопчена из-за дыма. Жильцам удалось самостоятельно покинуть помещение. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Поврежден холодильник. Из людей никто не пострадал.

Владельцем оказался 48-летний череповчанин. Его квартира не была застрахована.