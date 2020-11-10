Главврач вологодского моногоспиталя будет лечиться от коронавируса дома

Фото: Павел Шепринский, ВКонтакте.

У главного врача первой городской больницы Вологды диагностирован коронавирус. Павел Шепринский, которому 62 года, ушел на больничный, предпочитая находиться дома, а не проходить лечение в медучреждении.

Под его руководством Вологде был открыт первый в областной столице моногоспиталь. В последнее время он работал на пределе - люди были размещены в коридорах, ощущалась нехватка персонала.

Информацию о заболевании главврача сообщил на заседании оперштаба губернатор области Олег Кувшинников.

- Мы должны понимать, что врачи, которые уходят на самоизоляцию, продолжают работать дистанционно. В режиме телемедицины они проводят консультации коллегам и пациентам. Желаем Павлу Евгеньевичу скорейшего выздоровления, — сказал он.

Губернатор распорядился внимательно относиться к медучреждениям:

- Все медицинские учреждения Вологодской области, сотрудники которых заразились коронавирусом, продолжат свою работу. Наша задача - обеспечить их всем необходимым: аппаратами ИВЛ, средствами индивидуальной защиты, амплификаторами, автомобилями скорой помощи. Все необходимые команды Департаменту финансов даны.

10 ноября еще в одном здании первой больницы должен открыться еще один ковидный моногоспиталь - на базе терапевтического отделения.