"Северсталь" приобрела в линию по производству респираторов

На «Северстали» закупили линию по производству промышленных респираторов. Об этом сообщает паблик оперштаба Вологодской области по борьбе с коронавирусом.

ПАО «Северсталь» закупило линию по производству промышленных респираторов. Первое оборудование в рамках контракта уже поставлено на Череповецкий металлургический комбинат. Производительность линии составит около 600 тысяч 3-6- слойных респираторов в месяц при работе в две смены. Этот объем отвечает потребностям всех активов компании. При этом будет создано 6 новых рабочих мест.

- Ситуация с новой коронавирусной инфекцией выявила сложности стабильного обеспечения одним из главных средств индивидуальной защиты – респираторами, – комментирует генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Однако материалы для производства, ключевые из них – спанбонд для наружного и прилегающего к коже лица слоев, а также мельтблаун в качестве фильтрующего материала, будут поступать от зарубежных поставщиков (страна производитель – Китай).

На отечественном рынке производство таких материалов сегодня ограничено.

После запуска линии первые промышленные партии респираторов будут направлены на испытания с последующей сертификацией продукции.

Линия по производству респираторов будет введена в эксплуатацию до конца года.