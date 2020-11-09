В Вологде появится четвертый коронавирусный госпиталь

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В Вологде собираются открыть четвертый стационар для больных COVID-19. 10 ноября он предоставит 300 коек на базе первой городской на Советском проспекте. О необходимости дополнительных мест для зараженных вологжан заявил первый замгубернатора на заседании правительства области. В "новый" моногоспиталь будут отвозить больных из Вологды и восточных районов Вологодской области.

На данный момент ежесуточно заболевает более 120 вологжан в день, а моногоспитали почти полные. Комсомольская правда сегодня рассказала о количестве оставшихся мест в стационарах. А дочка погибшего от коронавируса пенсионера, поведала о текущей ситуации в больницах.