Циничные грабители в балаклавах напали на пенсионеров

-

В деревне Дьяконовское Шекснинского района Вологодской области на пожилых супругов напали грабители. Преступление произошло вечером 2 ноября. В 18:45 в дом постучали. Пенсионер открыл дверь двум неизвестным мужчинам в балаклавах. Один из них взял со стола нож и начал вымогать деньги.

Испуганный пожилой мужчина отдал грабителям наличные из своего кошелька. После этого преступники забрали у жертв мобильные телефоны и скрылись. Позже сломанные сотовые нашли на выезде из деревни. Правоохранители ищут преступников, напугавших пенсионеров. Полиция просит водителей, проезжавших с 18:45 до 19:15 с видеорегистратором мимо деревни Дьяконовское, либо имеющих информацию о мужчинах в балаклавах, сообщить в дежурную часть (817-51) 2-12-40, либо на телефон врио начальника уголовного розыска Евгения Алексеевича Серебрякова – 8 (951) 747-37-50. Анонимность гарантируется, сообщает ОМВД по Шекснинскому району.