В Вологде не могут найти вологжанку

Галина Юрьевна Поварова, 58 лет Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

В областной столице продолжаются поиски 58-летней вологжанки. Женщина вышла с адреса Вологда, улица Строителей 6В еще 21 октября. До сих пор от нее нет вестей.

Пропавшая Галина Юрьевна Поварова - невысокая, 155-160 см, плотного телосложения. Короткие рыжие крашенные волосы. Особая примета - правый глаз полуприкрыт. Была одета в белую удлиненную куртку на молнии, черные теплые штаны. С собой у женщины был паспорт, пенсионное, карта Сбербанка, сотовый, серая сумка.

Просьба всем, имеющим информацию о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам 8 (911) 505-68-98 - волонтеры ПСО "Ты не один", 102 - полиция.