В Вожеге осудили экстремиста

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Вожегодский районный суд вынес решение по делу о распространении экстремистских материалов и демонстрацию нацистской атрибутики 28-летним местным жителем. Стало известно, что вологжанин выложил в соцсети ВКонтакте аудио- и видеофайлы «F.P.G. – Ботинки», «Монгол Шуудан – Бей жидов, спасай Россию», «Анархия». Эти записи включены в федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, мужчина опубликовал видеоролик «партия безвластии – Бен ладен» - там содержится нацистская символика.

Молодой человек не пришел на рассмотрение дела и представил заявление об отсутствии его в Вологодской области. Суд назначил подсудимому штрафы в размере 2000 рублей и 1000 рублей.