Вологжанин сорвал с клумбы мак и наварил себе наркотиков

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Вожегодский районный суд вынес приговор 49-летнему местному жителю. Мужчина хранил у себя в квартире 955 грамм маковой соломки. Суд учел степень общественной опасности подсудимого, данные о его личности и фактические обстоятельства преступления и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Стало известно, что в августе этого года мужчина собрал с клумб в поселке Вожега дикорастущий мак из которого он впоследствии сделал себе наркотики. Другим людям он запрещенные вещества не давал. Свою вину мужчина признал.