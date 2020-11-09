Все больше вологжан заболевают коронавирусом ежесуточно

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области по состоянию на 9 ноября за сутки коронавирусом заболели 128 вологжан. Самый высокий прирост, как обычно, в крупных городах. +61 зараженный из Вологды, +46 из Череповца. +9 – Великоустюгский район, +5 – Белозерский, +2 – Никольский, +2 – Вашкинский, +1 – Кичменгско-Городецкий, +1 – Вытегорский, +1 – Сокольский район. За все время пандемии в регионе погибли 74 человека. Последний погибший был вчера.

Данные по Вологде за воскресенье Фото: администрация города Вологды

В области продолжает действовать масочный режим. Необходимо надевать маску в общественных местах, в такси и лифтах. Сегодня с больничного выписали 38 вологжан.

Вологжане массово жалуются на состояние здравоохранения в соцсетях у мэра Вологды и губернатора области. Женщина обвинила в смерти отца врачей, которые, по ее словам, забыли о больном.