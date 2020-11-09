Житель деревни под Грязовцем перестрелял родню

- Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В эту субботу в 11 утра, в деревне Восья Грязовецкого района Вологодской области, близ Вохтоги, младший брат убил двух старших и пытался прикончить племянника. 49-летний мужчина жил в родительском доме - за день до трагедии к нему приехали родственники.

Как сообщает областное управление следственного комитета, дважды судимый за убийство местный житель в ходе ссоры схватил незарегистрированное ружье и убил двух своих братьев 56 и 53 лет. Дальше он стал целиться в племянника, но ему удалось скрыться. Подозреваемого задержали бойцы СОБР Росгвардии вместе со следственно-оперативной группой. На данный момент правоохранители ведут расследование дела.