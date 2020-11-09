В Вологде двое подростков пострадали из-за ДТП с микроавтобусом

- Фото: по Череповцу ОГИБДД

В областной столице микроавтобус врезался в стоящий в правой полосе фургон. ДТП с двумя пострадавшими случилось в субботу днем у дома № 40 по улице Яшина. 40-летний водитель Форда Транзит направлялся по Яшина в сторону Чехова.

По данным областного ГИБДД, мужчина не выбрал безопасную скорость, что привело к столкновению. Машина влетела в фургон Газон Некст, в котором никого не было. В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса — двое подростков 16 и 17 лет. Медики отправили их лечиться амбулаторно.