Череповчанину, спасаясь от пожара, пришлось выпрыгнуть из окна

-

В Череповце накануне в 9 часов вечера в одной из квартир дома №7 по улице Наседкина произошел пожар. Нетрезвый хозяин, спасаясь от пламени, выпрыгнул из окна. Пожарные установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасателям пришлось эвакуировать из квартиры еще двух мужчин 34 и 39 лет.

Огонь вспыхнул в гостиной 3-комнатной квартиры на 2 этаже многоэтажки. 47 летний хозяин доставлен с травмами в больницу. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Повреждена внутренняя отделка квартиры, мягкая мебель и телевизор. На месте работали 7 единиц техники и 24 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.