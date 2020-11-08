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Вологжанка попала под иномарку прямо во дворе больницы

Она получила множественные травмы
Иван Чухнин
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Не смотря на утренние часы, во дворе оживленно.

Не смотря на утренние часы, во дворе оживленно.

Вологжанка попала под машину прямо во дворе больницы. ДТП произошло в Великом Устюге.

Во дворе Великоустюгской ЦРБ, что на Советском проспекте, в пятницу, 6 ноября, в 8:45 61-летний водитель на автомобиле «Шкода Октавия», местный житель, ехал задним ходом и сбил женщину 1970 года рождения.

Женщина получила множественные травмы. Она сразу же обратилась в травматологическое отделение Великоустюгской ЦРБ, была вызвана ГИБДД.

Как отмечают местные жители, во дворе в утренние часы оживленно: скорые помощи стоят вперемежку с машинами граждан и врачей, тут же ходят люди.

ДТП