В вологодской университете борются с терроризмом высокими заборами

Здание обнесут забором. Фото: Елена Титова, ВКонтакте

В ВоГУ будут бороться с антитеррористической угрозой. Около здания на проспекте Победы появились столбы. Недоумение вологжан было искренним: похоже, это будет забор, который никак не украсят облик областной столицы.

Оказалось, здания университета будут огораживать и оснащать системой видеонаблюдения.

Как пояснил ректор университета Вячеслав Приятелев, в соответствии с нормативными актами по антитеррористической безопасности, по количеству одновременно находящихся в здании людей, потенциально подвергающихся угрозе в случае террористического акта ( Более 500, - Примеч. ред..) , учебный корпус №8 относится к объектам 1 (самой высшей) категории опасности. Комплекс мер антитеррористической безопасности требует, чтобы объекты данной категории, в том числе, были обнесены ограждением с системой видеонаблюдения по периметру участка. Кроме того, периметр осветят.

По информации заместителя ректора Олега Бухинько, зданий первой категории опасности на балансе университета - 9. В этом году министерство выделило на антитеррористические мероприятия целевые средства.

Как признается Вячеслав Приятелев, он " тоже не сторонник заборов. По-моему, заборы и центр города совсем несовместимые истории. Но не вижу оснований не доверять профессионалам из компетентных органов, которые разрабатывали данные требования. Потому что понимаю, что не в самое простое время живем мы сейчас. Они же не учат меня методике обучения студентов...."