В Вологодской области за сутки заболело 127 человек

Инфографика: оперштаб области.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику по заболеваемости в области. За сутки зарегистрировано 127 новых случаев.

Всего на Вологодчине 7915 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки заболело: 63 человека — г. Вологда, 28 — г. Череповец, 13 — Шекснинский район, 11 — Великоустюгский район, 7 — Вытегорский район, 4 — Белозерский район, 1– Кадуйский район).

Добавим, что за сутки выздоровело 63 человека. Всего 6132 выздоровевших. Активных случаев — 1709. Проведённых тестов с начала пандемии — 563 308, за сутки — 4 286. Сообщается об одном скончавшемся. Всего на Вологодчине умерли от коронавируса 74 человека.

С сегодняшнего дня вступили новые правила лечения больных коронавирусом.