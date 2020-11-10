Вологжанин облил ребенка в бане кипятком

ЧП случилось в Харовском районе. В июле 2020 года мужчина вместе со своим 10-летним сыном мылись в своей бане на даче.

В какой-то момент помывки мальчика нужно было облить холодной водой. Но отец перепутал емкости и обдал ребенка кипятком. В результате мальчик получил серьезные термические ожоги 1-3 степени на трети поверхности тела.

Ребенка госпитализировали в Вологду, он прошел лечение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, информирует прокуратура Вологодской области.

Сообщается, что уголовное дело в отношении невнимательного родителя не было возбуждено. Однако сотрудники прокуратуры настояли на открытии дела по причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В данный момент материалы направлены в суд, отец будет отвечать перед законом.