Череповчанка попала под Матиз

Женщина попала под автомобиль, разгуливая по проезжей части. Она получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, 6 ноября в 20:20 на улице Архангельской рядом с домом №118 сбили женщину. 38-летний водитель управлял Daewoo Matiz, 42-летняя пьяная женщина шла по проезжей части дороги. столкновения избежать не удалось. У пешехода - закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, травматический шок. Карета скорой помощи доставила ее в лечебное учреждение.