В Вологде за 2020 год появилось 18 лежачих полицейских

18 лежачих полицейских появилось в областной столице за минувший год. 10 из них — резинокордовые, три — асфальтовые, еще пять — совмещенные с пешеходными переходами.

Так Служба городского хозяйства и ГИБДД пытаютсся снизить аварийность на улицах.

Только что искусственную неровность смонтировали вблизи нерегулируемого пешеходного перехода рядом с улицей Разина, 15.

Только в сентябре-октябре на этой «зебре» произошло два ДТП с тремя пешеходами.

«В 2020 году в Вологде смонтировано 10 новых резинокордовых искусственных дорожных неровностей на улицах Карла Маркса, Возрождения, пр. Победы и вблизи школ №№ 3, 10 и 25. Мы также смонтировали три асфальтовые искусственные неровности на ул. Самойло, у школы № 26 и пять совмещенных с пешеходными переходами на улицах Ананьинская, Ветошкина, Горького, Железнодорожная, Можайского, которые отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». , — говорит заместитель руководителя Службы городского хозяйства Илья Колосов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, благодаря целому комплексу мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года на 10 % удалось снизить количество ДТП на улицах Вологды, а число мест концентрации аварий - более чем в четыре раза: с 25 до 6.