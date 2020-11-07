Скандал в благородном семействе: поборы остановили в гимназии №2 Вологды

В гимназии №2 Вологды собирали деньги с родителей с нарушениями. Об этом сообщает прокуратура Вологодской области: "Установлено, что должностными лицами муниципального образовательного учреждения “Гимназия №2” незаконно взимались денежные средства под видом добровольных взносов, пожертвований с родителей учащихся на материально-техническое обеспечение и иные, не предусмотренные законом цели".

В школе нарушены требования действующего законодательства «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Так, здесь не был организован учет принятых пожертвований, и необходимые договоры пожертвований не заключались.

С июля по август 2020 года было собрано более 150 тысяч рублей. Деньги пришлось раздать обратно родителям. А должностное лицо, виновное в нарушениях, привлекли к дисциплинарной ответственности.