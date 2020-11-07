125 вологжан заболели COVID-19 за сутки

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области за минувшие сутки по состоянию на 7 ноября коронавирусной инфекцией заболели 125 человек. В Вологде +51 новый пациент. +18 новых зараженных – Череповец, +13 – Великоустюгский район, +13 – Шекснинский, +11 – Тотемский, +2 – Тарногский, +5 – Кирилловский, +4 – Белозерский, +4 – Сокольский, +3 – Вологодский, +1 – Бабушкинский район. За сутки медики выписали с больничного 208 человек.

Статистика по Вологде Фото: администрация города Вологды

По региону остается 1646 активных случаев заражения. На данный момент в трех моногоспиталях Вологды находится 443 заболевших COVID-19. Из них 367 пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелой форме - 58. 19 в реанимации, при этом 10 на ИВЛ.

Вологжане жалуются на невозможность получения направления врача на сдачу теста даже при очевидных симптомах болезни и нахождении в группе риска.