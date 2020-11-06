На родине Деда Мороза можно купить особняк XIX века за 1 рубль

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В Великом Устюге теперь можно купить старинный дом Жигаловых - двухэтажный деревянный особняк с большим количеством декоративных украшений. На углу дома стоит аутентичный фонарь. Продается здание всего за 1 рубль (земля по рыночной стоимости).

Объект культурного наследия регионального значения после покупки должен будет сохранить свой облик - необходима качественная реставрация. Однако фундамент, сруб, межэтажное и чердачное перекрытия, лестницы в хорошем состоянии. Ремонта требуют полы и потолки, обрешетки крыши, кровли, крылец, печей, окон и дверей, декора. Предварительно, такие работы оценивают в 13,7 млн руб - уже разработан эскизный проект для проектно-сметной документации на реставрацию.

Покупатель сможет использовать роскошное историческое здание как гостиницу, ТЦ с кофейней, медицинский центр с аптекой, культурный центр или даже как элитные апартаменты.