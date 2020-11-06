Вологжане не получат компенсации за упавшую в центре города ель

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В Вологде «Служба городского хозяйства» попыталась взыскать с подрядчика, установившего в прошлом году новогоднюю ель на площади Революции (которая потом упала), 1,6 млн рублей. Помимо рухнувшего дерева, ООО «Компания Амалкер» нарушила сроки при установке двух других елей. Акт приемки работ подписан 27 января, когда крайний срок был установлен на 9 декабря... За это суд начислил 63 тысячи рублей пени.

ЧП с падением произошло 19 декабря 2019 года. Счастье, что 15-метровая главная ёлка никого не убила! Однако, по мнению суда, бесспорные доказательства того, что зимняя красавица рухнула именно из-за некачественного выполнения подрядчиком работ, представлены не были.

В техническом задании по контракту было прописано, что ели должны оставаться устойчивыми при скорости ветра до 15 м/с. Ответчик представил суду паспорт установленной ели, гласящий, что дерево устойчиво при порывах до 17 м/сек. Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявил, что в день падения максимальная скорость ветра в областной столице составляла 20 м/сек.

Кроме того, ответчик взамен упавшей ели установил новую. Поэтому вместо полуторамиллионной компенсации, город получил лишь пени за просрочку.