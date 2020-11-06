Почтальоны Вологодчины помогут жителям в доставке продуктов и оплате коммунальных платежей

В 2020 году Почта России отметила значительный рост спроса на доставку на дом товаров первой необходимости, а также оплату коммунальных платежей, штрафов, налогов, счетов за использование сети Интернет при помощи почтальонов, оснащенных мобильными почтово-кассовыми терминалами.

«За 10 месяцев 2020 года количество транзакций выросло до 596 833, это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – отмечает директор УФПС Вологодской области Татьяна Диринг. – На данный момент каждый третий почтальон в Вологодской области оснащен мобильным почтово- кассовым терминалом, при помощи которого он может помочь оплатить все необходимые счета, оформить подписку на любимое издание».

Чтобы пригласить почтальона для оплаты платежей, нужно позвонить в ближайшее почтовое отделение. Кроме того, у почтальона также можно осуществить заказ товаров из ассортимента отделения почтовой связи.

Почта России в городских и сельских отделениях Вологодской области имеет широкий ассортимент продуктов и товаров народного потребления. Еженедельно в отделениях проходит акция «Неделя скидок» на определенную группу товаров. С 5 по 11 ноября действуют скидки до 20% на чай и кофе.

В регионе работают свыше тысячи почтальонов. Чтобы доставка осуществлялась день в день, заявка должна поступить до 10:00. Телефон для справок: 8-800-1-000-000. Звонки принимаются с 8:00 до 18:00.

Почта России призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений.