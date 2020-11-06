В Череповецком моногоспитале не работает компьютерный томограф

Стоимость американской техники - 38 миллионов рублей. А сколько стоит одна жизнь? cherinfo.ru

Информация из закрытых учреждениях все чаще поступает благодаря социальным сетям.

Так стало известно, что компьютерный томограф, информацию о намерениях приобрести, о приобретении и даже об установке в моногоспиталь Череповца (учреждение работает на весь город и ряд районов!) - прим .ред..) мы публиковали. И... оказалось, что дорогостоящая техника до сих пор не работает.

Между тем только на томографе видны все проблемы с легким при ковидной инфекции. Только на нем возможно оперативно отследить развитие болезни - ковидное поражение легких. В московских клиниках пишут о том, что исследование на КТ производится при поступлении, при выписке и во время лечения. Исследование у некоторых больных делают более 7 раз. Но, как выяснилось, не у вологжан.

Итак, на страничке мэра Череповца Вадима Германова:

Светлана Матвеева:

"Есть информация, что аппарат КТ до сих пор не работает в моногоспитале. Встает вопрос у меня. Где аппарат КТ? Почему он до сих пор не в рабочем состоянии? Если он был куплен новый, то должна быть на гарантии в случае поломки. Где и у кого покупали? Сколько народ заплатил за него? Я, как налогоплательщик, хочу знать.

Дмитрий Спицин

"Светлана, Как сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на главного врача моногоспиталя Андрея Погодина, аппарат КТ не могут ввести в работу из-за проблем с получением разрешения Роспотребнадзора. «Для работы нужно сделать паспорт кабинета, этим занимаемся с июля. Паспорт в регионе не делают, потому что нет лицензированных компаний. Приезжали специалисты из Москвы, 31 июля сделали замеры. 24 сентября получим результаты, затем в Вологде документы отдадим на подпись главному рентгенологу, а полный пакет документов 25 сентября — в Роспотребнадзор. У них есть три недели, но думаю, что сделают быстрее. В конце октября начнем принимать пациентов. В июне и июле мы провели десять процедур, но позвонили из Москвы, сказали, что без официального разрешения заберут двухлетнюю гарантию на аппарат. А в случае поломки это огромные затраты», — объяснил Погодин в интервью cherinfo.ru