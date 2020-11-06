Спасатели нашли погибшего в Великоустюгском районе

Недельные поиски прекращены Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Поиски погибших рыбаков завершены. 31 октября в районе населенного пункта Аристово под Великим Устюгом перевернулась лодка с тремя рыбаками. Мужчина 1990 года рождения смог выбраться на берег самостоятельно. А его друзья погибли. Тело мужчины 1987 года рождения было найдено. А тело другого погибшего искали всю неделю.

Как сообщала пресс-служба МЧС, сегодня поиски были возобновлены.

И вот экспресс-информация: "Сотрудники ГИМС обнаружили на берегу реки Малая Северная Двина в 8 км от места происшествия тело утонувшего рыбака 1988 года рождения".