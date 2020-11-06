На Вологодчине 115 человек слегло с коронавирусом за сутки

Ситуация в регионе Фото: Правительство Вологодской области

Поступила свежая информация по коронавирусной инфекции за 6 ноября. За минувшие сутки зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 в Вологодской области. С больничного выписано 217 человек.

Новые случаи зарегистрированы в Вологде - 56 заболевших, в Шекснинском районе 13, 12 – г. Череповец, 9 – Тотемский район, 8 – Великоустюгский, 7 – Вытегорский, 5 – Кирилловский, 1 – Вологодский, 2 – Вашкинский, 1 – Белозерский, 1 – Бабушкинский район.

Ситуация в Вологде Фото: администрация города Вологды

На данный момент активных случаев по области 1729. В моногоспиталях на лечении находятся 436 пациентов, в том числе +36 поступивших за день. 365 вологжан в средней степени тяжести, 65 тяжело переносят болезнь, 20 в реанимации, 7 из них на ИВЛ.

В Вологде в госпитале для ветеранов войн открыли третий COVID-центр. Пациентов будут туда перевозить на долечивание из стационара.