Вологжанка Ольга Сыч возглавила музыкальный театр в Краснодаре

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Ольга Сыч назначена на должность директора Краснодарского музыкального театра. Как подтвердила Ольга Викторовна "Комсомолке", 5 ноября она вступила в эту должность и приступила к работе.

Краснодарский музыкальный театр входит в состав краевого творческого объединения "Премьера" наряду с Театром балета Юрия Григоровича, Биг-бендом Георгия Гараняна, Государственным кубанским казачим ансамблем "Криница", Государственным кубанским духовым оркестром.

Ольга Сыч 20 лет она отработала в Вологодской областной государственной филармонии.

Ольга Викторовна родилась в 1972 году в Соколе Вологодской области. Закончила Вологодское музыкальное училище по классу фортепиано, музыкально-педагогический факультет ВГПУ и факультет экономики и управления Международного института экономики и права (профиль «Управление проектами»).

Творческую деятельность начала в 1997 году как хормейстер.

Ольга Викторовна была одним из основателей Мужского камерного хора Вологодской филармонии под управлением художественного руководителя и дирижёра Альберта Мишина.

С 2010 года - художественный руководитель вокального ансамбля «Гран-При». Ольга Сыч является автором сборников хоровых обработок для мужского хора: В. Гаврилин «Рябиновый альбом» (2010) и А. Морозов, Н. Рубцов «В горнице моей светло» (2015), которые вышли в издательстве «Композитор» (Санкт-Петербург).

Творческую деятельность Ольга Сыч совмещала с административной: работала начальником отдела маркетинга, начальником отдела творческого планирования и рекламы, директором концертных программ.

Она - один из организаторов международных и всероссийских проектов, среди которых Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль, Международный театральный фестиваль «Голоса истории», Театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», Музыкальный фестиваль «Кружева», Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» памяти Св. Игнатия (Брянчанинова), «Всероссийский виртуальный концертный зал», была помощником режиссёра культурной программы XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.