Вологжанин зарезал старшего брата из-за любви

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В Вологде в общежитии на улице Конева утром 6 июня был обнаружен труп 38-летнего мужчины. Тело с кровавой раной нашел сосед. Стало известно, что погибший хозяин комнаты проживал с родным 31-летним братом, который привел в жилье еще и свою любовницу.

Прибывшие полицейские заметили, что труп лежал посреди недавно прошедшего застолья. На месте найдена окровавленная футболка и следы обуви. Оперативники начали поиск брата погибшего, как одного из подозреваемых в убийстве. Когда мужчину задержали, он сознался в содеянном. Следователи предполагают, что под воздействием алкоголя у братьев возникла ссора: младший приревновал свою сожительницу к старшему, схватил нож и зарезал соперника.

Уголовное дело рассмотрит суд, сообщило СУ СК по Вологодской области.