Предприятие "Дорстрой" сорвал контракт по "Народному бюджету" в Вологде

Администрация Вологды расторгла контракт с компанией «Дорстрой». Предприятие сорвало все сроки работ по проекту «Народный бюджет-2020»

Контракт был расторгнут 5 ноября. Как сообщает администрация города, кроме сорванный сроков к предприятию предъявлялись многочисленные претензии к качеству работ, к исполнительной документации. С компанией «Дорстрой» был заключен контракт на

реализацию 8 проектов «Народного бюджета». Это благоустройство общественной территории на улицах Ильюшина, 4, пешеходных дорожек по ул. Беляева, 1, ул. Центральная, ремонт тротуаров по Клубова, ул.Тендрякова, Московскоу шоссе, а также частичное благоустройство парка Рождественский и площадки в Октябрьском сквере. Общая стоимость

контракта составила 7,05 млн рублей, срок сдачи - 20 сентября.

Еще в июле было зафиксировано серьезное отставание от графика.

К 20 сентября на часть объектов «Дорстрой» даже не зашел, часть выполненных работ забраковал технадзор и ТОСы, ни по одной из площадок работа у подрядчика не принята.

Подрядчику будет также выставлен штраф и пени за ненадлежащее исполнение обязательств. Администрация города Вологды намерена обратиться в УФАС с просьбой - внести компанию

«Дорстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков.