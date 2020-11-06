37-летний вологжанин украл детский велосипед, лежащий у больницы

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вологжанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже подросткового велосипеда. К ней на работу в больницу приехал сын и оставил транспортное средство на улице непристегнутым. Мальчика забрала бабушка. Когда пошли за велосипедом - тот уже пропал.

Полицейские изучили записи с видеокамер и составили ориентировку на злоумышленника. В итоге удалось задержать неоднократно судимого 37-летнего мужчину. Он признался в краже и рассказал, что в больницу пришел, чтобы навестить знакомую. На улице приметил непристегнутый велосипед. Он забрал его и продал молодым людям на улице за тысячу рублей. За кражу мужчине грозит до 2 лет лишения, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.