В Череповце 31-летний автовор обворовывал иномарки

Почерк у вора был одинаковый: он разбивал стекло. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

31-летний житель Череповца разбивал стекла легковых автомобилей и похищал из салонов все самое ценное.

Среди добычи автовора - строительные инструменты, магнитолы, тормозные диски, антирадары и видеорегистраторы. Всего было совершено несколько краж, причем обворовывал исключительно иномарки.

Вора вычислили и задержали полицейские. Он признался, что на воровство пошел из-за отсутствия денег и работы. Похищенное он продавал. В двух случаях двери иномарок были незапертыми, ему не пришлось взламывать. Общий ущерб, который нанес хозяевам автомобилей череповчанин, составил более 70 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, череповчанину грозит до пяти лет лишения свободы.