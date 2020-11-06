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Общество

В Череповце 31-летний автовор обворовывал иномарки

Ущерб составил более 70 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Почерк у вора был одинаковый: он разбивал стекло.

Почерк у вора был одинаковый: он разбивал стекло.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

31-летний житель Череповца разбивал стекла легковых автомобилей и похищал из салонов все самое ценное.

Среди добычи автовора - строительные инструменты, магнитолы, тормозные диски, антирадары и видеорегистраторы. Всего было совершено несколько краж, причем обворовывал исключительно иномарки.

Вора вычислили и задержали полицейские. Он признался, что на воровство пошел из-за отсутствия денег и работы. Похищенное он продавал. В двух случаях двери иномарок были незапертыми, ему не пришлось взламывать. Общий ущерб, который нанес хозяевам автомобилей череповчанин, составил более 70 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, череповчанину грозит до пяти лет лишения свободы.