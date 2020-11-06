Школьник попал под машину в Череповце

Школьник попал в ДТП в Череповце. Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте. ЧП случилось 5 ноября около 17:25 на Шекснинском проспекте у дома № 16. Автомобиль «Киа Рио» сбил несовершеннолетнего пешехода.

"По предварительным данным, водитель 1988 г.р., управляя автомобилем «Киа Рио», допустил наезд на мальчика 2010 г.р., который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Школьник получил травмы ног.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства происшествия.