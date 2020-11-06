Пятеро вологодских школьников получили крупные денежные призы на игре "Большая перемена"

Итоги всероссийского проекта "Большая перемена" были подведены в начале ноября. Школьники со всей России создавали проекты, выполняли задания, которые позволили лучшим школьникам выйти в финал и получить солидные денежные призы.

Финал конкурса прошел в Крыму, в нем приняли участие 1200 учащихся со всей России. Среди 600 победителей были 5 вологжан.

Победителям проекта стали девятиклассница школы № 14 г. Череповца Екатерина Плохих (участвовала от Дворца детского и юношеского творчества), десятиклассница из Сямженского района Ксения Осокина, одиннадцатиклассник ВМЛ Егор Галкин, ученица 11 класса школы № 11 г. Вологды Екатерина Соловьева и одиннадцатиклассница сокольской школы № 1 Анастасия Фокичева. Теперь победители из 11-х классов получат по миллиону рублей и до пяти баллов к портфолио. А девяти- и десятиклассники получат по 200 тысяч рублей.

Деньги школьники могут потратить на образование или на покупку гаджетов для учебы.