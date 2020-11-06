Молодые жители белозерской деревни украли из школы грабли

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Директор Гулинской основной школы обратилась в дежурную часть Белозерского МО с заявлением: из школьной подсобки вынесли садовый инвентарь. Ущерб оценили в 3 тысячи рублей. Оперативники после осмотра места происшествия и опроса возможных очевидцев сумели установить личность подозреваемых: ими оказались деревенские жители. Молодые люди (25 и 33 лет), ранее несудимые, в отделе полиции они признались в совершении преступления. По их словам, украденный садовый инструмент они планировали использовать лично.

Школе вернули похищенное имущество. Вологжанам грозит до 5 лет лишения по статье "Кража", сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.