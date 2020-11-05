В Вологде открыли Центр управления городов: вашу жалобу услышат!

- Фото: администрация города Вологды

В Правительстве Вологодской области сегодня открыли первый на Северо-Западе объединенный координационный центр. Центр управления городов, интегрированный в Центр информации и аналитики региона (ЦИАР), организован для получения жалоб от граждан из разных источников, оперативного решения их проблем, а также анализа ситуации в регионе. Подобные центры открываются по всей России по поручению президента.

Губернатор объяснил принципы работы системы: "Если проблема локальная, то отвечает конкретный департамент, если проблема серьезная, то включаются члены Правительства области и Губернатор. Мы создали «тепловую карту», на которой отражаются все сообщения, поступающие от жителей области. Когда на карте появляется красный цвет - значит обращение не единичное, а массовое. Оно анализируется, и в дальнейшем предпринимаются меры по решению вопроса".

Центры реагирования на обращения будут созданы в каждом муниципалитете. В областной столице система уже работает. Администрация Вологды потратила много усилий на разработку собственной платформы по оперативному реагированию на обращения вологжан, на их обработку и систематизацию. Проект представил мэр Сергей Воропанов.

В Вологде будут обрабатывать официальные обращения, заявки в группу «Вологда в порядке», сообщения в системе «Инцидент-менеджмент», в социальных сетях и звонки в городской call-центр 8-800-302-16-17. За основу при разработке проекта был взят Центр управления регионом Московской области. Главной задачей стало решение простых вопросов моментально - не затягивая.

К аналитическому сервису «тепловая карта» подключен весь руководящий состав Администрации города. Чиновники могут онлайн следить за обстановкой и имея актуальную информацию принимать эффективные решения, сообщила пресс-служба Администрации Вологды.