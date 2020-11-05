42-летний череповчанин распространил запись разговора бывшей жены с подругой

Обиженный мужчина подслушивал разговоры жены. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Череповце 42-летний местный житель предстанет перед судом. Он нарушил неприкосновенность частной жизни.

В марте 2020 года к следователям обратилась 34-летняя череповчанка. Ее муж после их расставания, будучи недовольным ее решением о разводе, съехав с их общей квартиры, установил в ней записывающее устройство. А затем он распространил среди родных и знакомых аудиозапись ее личного разговора с подругой.

Следователями было возбуждено уголовное дело. Запись разговоров ничего неподозревающей женщины, а также распространение полученной информации, содержащей личную тайну через интернет, являются серьезными преступлениями.

Череповчанина обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконные собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо обязательными работами, либо принудительными работами, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает региональное управление СК .