Роддом в Череповце готов к перепрофилированию в моногоспиталь

Пока череповецкий роддом на обработке. Фото: Иван Чухнин

Главврач роддома Герман Мяснов уточнил информацию о своем учреждении. Как сообщала "Комсомолка", там прекращен прием рожениц. По сообщениям ряда сми, там может быть развернут коронавирусный госпиталь.

Главврач городского роддома Герман Мяснов сегодня cообщил cherinfo, что пациентов с COVID-19 в роддоме нет, но при необходимости в учреждении можно создать до 300 коек.

«Пока нет никаких предпосылок для открытия у нас коек для коронавирусных больных. Происходит какая-то истерия. Ясности пока никакой нет, все зависит от эпидситуации... В частности, от интенсивности заполнения моногоспиталя на Ломоносова. При необходимости мы можем развернуть до 300 коек..." За последние сутки из госпиталя на Ломоносова выписали примерно столько же, сколько поступило.

Сейчас штатное расписание рассчитано на 150 коек. "Мне отводится два дня, чтобы подготовиться, а не для того, чтобы развернуть коечный фонд для приема коронавирусных пациентов. Это разные вещи», — уточнил информацию Герман Мяснов.

Как более определенно сообщает media35, роддом на улице Луначарского в Череповце закрыли на санитарную обработку. Это ежегодная запланированная процедура.

В Череповце в многоспитале на 500 коек находятся 411 пациентов. Сюда госпитализируют из Череповца и из части районов области. В Вологде сегодня сообщили об открытии третьего моногоспиталя в центре города. Два ранее открытых работают на пределе.

Вологжане беспокоятся, что в моногоспиталях не хватает медперсонала и больничных коек, недостаточно медикаментов. Власти утверждают обратное. Родные пациентов озабочены сложностью коммуникаций с лечащими врачами, те говорят о непрофильности большого количества звонков. Все в целом производит впечатление большой нагрузки на работающих в красных зонах медиков и организационных проблем.