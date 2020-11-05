Вологжане голосуют за участкового, который вычислил воровку денег пенсионеров

Лейтенант Евгений Смирнов - народный участковый. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вологжане голосуют за участкового, который раскрыл присвоение денег умерших пенсионеров. В полицию обратилась руководитель отделения почты о причиненном материальном ущербе: неизвестные сняли пенсионные выплаты пяти умерших пенсионеров на общую сумму в размере 128 000 рублей.

Лейтенант полиции Евгений Смирнов сумел раскрыть преступление. В разговоре с участковым женщина призналась в преступлении.

Как оказалось, работница одного из отделений почты 1994 г.р. заметила, что денежные средства, которые приходили на имя умерших, никто не снимает. Поэтому она решила их присвоить и потратить на себя.

По данному факту отделом дознания ОП № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.160 УК РФ (Присвоение). Девушке грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Как сообщала "Комсомолка", участковый Евгений Смирнов вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020» . На региональном этапе его поддержали свыше 6 тысяч человек.

Голосование с 1 ноября проходит на сайте «Комсомольской правды» и проходит до 10 ноября. Для участия необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через соцсеть.